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Президент Владимир Зеленский приветствует усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.

 «Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран», – сказал он.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП, советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми во время видеоконференции 4 января этого года, после переговоров, которые они провели в Москве, – в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.

Собеседники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров «Нормандской четверки».

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран – участниц Нормандского формата.

«Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита Нормандской четверки. Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования», – заявил Ермак.

Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.
ForUm

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