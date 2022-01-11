Российский писатель Виктор Шендерович, внесенный Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, принял решение покинуть Россию в связи с возможным возбуждением уголовного дела по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина.

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. (...) Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению Пригожина, я, пожалуй, воздержусь (...) И я принял решение переждать снаружи», - сообщил писатель в фейсбуке.

«Резкое для меня изменение пейзажа тут - не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена», - отметил писатель.

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30 декабря 2021 года компания Пригожина «Конкорд» заявила о взыскании с Алексея Навального и его сторонников, в том числе с Шендеровича, более 4 млн рублей по искам «о защите чести, достоинства и деловой репутации».

В компании добавили, что в процессе рассмотрения находятся восемь исковых заявлений и к подаче готовятся еще порядка семи.