также в разделеОбщество
Минздрав: Пластиковые «маски» работников кафе и ресторанов не защищают от коронавируса 12
В Украину идут серьезные морозы 17
В Чернобыльском заповеднике заметили редких хищных птиц 14
СБУ заявила о задержании агента российских спецслужб, готовившего теракты в Одессе 12
На Закарпатье задержали «туриста», шедшего устраиваться на работу в Польшу 8
Украинцы купили более 300 тысяч билетов на поезда за «ковидную тысячу» 8
Сообщили о подозрении полицейским, требовавшим «дань» у предпринимателя 9
ГБР: «5 канал» и «Прямой» могут свободно продолжать работу 27
Украина вслед за ЕС готовится сократить срок действия COVID-сертификатов 31
20-летнего российского блогера не пустили в Украину 68
Задержаны иностранцы, похитившие полтавского фермера 21
Посол Ирана объяснил отказ от переговоров с Международной группой по сбиванию самолета МАУ 45
В Украине за воскресенье – менее двух тысяч новых случаев COVID-19 10
Ляшко призывает готовиться к новой волне коронавируса 44
В Украину идет настоящая зима 84
Стало известно, как решить проблему с наложением границ земельных участков 42
МОЗ: Украина передаст на утилизацию около 600 тысяч доз вакцин от коронавируса 14
Топ советов, которые помогут восстановиться после затяжных выходных 9

Посольство Казахстана заявляет, что чувствует сопереживание Украины в связи с ситуацией в стране, однако появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение доверительные отношения между странами.

«11 января ожидаем выступления главы государства с посланием в парламенте. Оно должно сделать рестарт политическому процессу в стране. Ожидается назначение нового состава правительства. Очевидно, что Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать. Казахстан намерен следовать заявленной идеологии «слышащего государства». Необходимо будет простраивать более четкие механизмы обратной связи власти с населением, чтобы подобные радикальные события больше не происходили. Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, что между ними нельзя ставить знак равенства», - говорится в сообщении казахстанского посольства.

В ведомстве заявили, что «то, что произошло в Казахстане, имеет абсолютно иную природу», передает Интерфакс-Украина.

«Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об «украинском следе» событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют», - говорится в сообщении.

Также в посольстве выразили благодарность правительству Украины, МИД Украины, Национальной гвардии за организацию усиленной охраны посольства, что повышает доверие между странами и уверенность дипломатов в собственной защищенности.

«Мы заверяем, что аналогично в Казахстане обеспечивается безопасность и защита иностранных дипломатических представительств. Ситуация будет вскоре стабилизирована и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предполагается. Все наши обязательства сохраняются в полном объеме. Страна сейчас только приходит в себя от того, что произошло», - заверили в посольстве.

В Казахстане также сообщили, что с 9 января возобновляются рейсы по маршруту Нур-Султан-Киев-Нур-Султан.

Всего сейчас из Казахстана вернулось 33 украинца, а из Киева был отправлен 91 гражданин Казахстана.

Сейчас прорабатывается вопрос возвращения порядка 116 украинских граждан, которые остались в Алматы. Посольство Каххстана в Украине содействует их переправке через Нур-Султан, отмечается в сообщении дипведомства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2871 грн.
31
Теги