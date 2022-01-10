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В Украине из-за роста цен на продукты хотят ввести специальные «карточки» для уязвимой части населения. Однако это не повторение советской практики, как можно подумать, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире 24 канала.

Он пояснил, что Украина в 2022 году может столкнуться с увеличением уровня инфляции в результате роста цен на продукты на мировом рынке.

«Украина должна стать на защиту своих граждан. В первую очередь – самых уязвимых слоев населения, поэтому нужно разрабатывать разные механизмы», – заверил Устенко.

Защититься от этих рисков можно по-разному. Один из способов – система субсидий, как это работает с коммунальными услугами.

«Это не карточки, которые были в Советском Союзе и исчезли в 1950-х годах, о которых могут подумать. Речь идет об адресной помощи – как субсидии, которые сейчас вводятся для коммунальных платежей», - заявил Устенко.
ForUm

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