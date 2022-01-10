Германия должна отказаться от политики блокирования предоставления Киеву оборонного оружия и помочь Украине защищаться от агрессии.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник газетам Funke Mediagruppe, передает Укринформ.

Он призвал новое правительство «отказаться от существующей – с точки зрения морали абсолютно ошибочной – политики блокирования и срочно обеспечить Украину необходимым оборонным вооружением», ведь украинцы имеют полное право на самооборону.

Германия, по мнению посла, несет такую ​​же историческую ответственность перед Украиной за преступления нацизма, как и перед Израилем. Именно поэтому, по его словам, Украина вправе рассчитывать на «массивную военную поддержку» со стороны ФРГ именно сейчас, чтобы значительно повысить цену нападения Путина на Украину и успеть его предотвратить.

Украинский дипломат подчеркнул, что опасность российского полномасштабного военного вторжения в Украину по-прежнему остается высокой, Путин не отказался от планов уничтожения украинской государственности. Берлину, подчеркнул Мельник, не стоит недооценивать эту перманентную опасность войны и легкомысленно относиться к ней.

Кроме того, дипломат призвал правительство Германии пролоббировать скорейшее вступление Украины в НАТО и ЕС. По его мнению, только членство Украины в Североатлантическом альянсе отобъет у Путина соблазн нападать на Украину.

Мельник, комментируя переговоры между Западом и Россией на этой неделе, заметил, что было бы наивно надеяться на какие-то прорывы. Он посоветовал западным союзникам вместо этого ввести немедленные санкции против Москвы, пока не стало слишком поздно. Неотъемлемой частью этого санкционного каталога он назвал окончательную остановку проекта «Северный поток-2».

Мельник предостерег Германию от «политики умиротворения по поводу все более агрессивной России». Он призвал Запад «относиться к Москве как к прокаженному, как к государству-парии, которое должно быть подвергнуто международной изоляции».