также в разделеОбщество
Минздрав: Пластиковые «маски» работников кафе и ресторанов не защищают от коронавируса 12
В Чернобыльском заповеднике заметили редких хищных птиц 14
СБУ заявила о задержании агента российских спецслужб, готовившего теракты в Одессе 12
На Закарпатье задержали «туриста», шедшего устраиваться на работу в Польшу 8
Украинцы купили более 300 тысяч билетов на поезда за «ковидную тысячу» 8
Посольство Казахстана прокомментировало информацию об «украинском следе» событий в стране 31
Сообщили о подозрении полицейским, требовавшим «дань» у предпринимателя 9
ГБР: «5 канал» и «Прямой» могут свободно продолжать работу 27
Украина вслед за ЕС готовится сократить срок действия COVID-сертификатов 31
20-летнего российского блогера не пустили в Украину 68
Задержаны иностранцы, похитившие полтавского фермера 21
Посол Ирана объяснил отказ от переговоров с Международной группой по сбиванию самолета МАУ 45
В Украине за воскресенье – менее двух тысяч новых случаев COVID-19 10
Ляшко призывает готовиться к новой волне коронавируса 44
В Украину идет настоящая зима 84
Стало известно, как решить проблему с наложением границ земельных участков 42
МОЗ: Украина передаст на утилизацию около 600 тысяч доз вакцин от коронавируса 14
Топ советов, которые помогут восстановиться после затяжных выходных 9

12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 11 января, похолодание начнется, но еще мягко.

Температура воздуха в течение дня вторника составит 2-6 градусов мороза, на востоке от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов.  

Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.

Снег возможен завтра в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях.

В большинстве областей будет без осадков.

Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах – осторожно!

В Киеве завтра, 11 января, также без снега. А вот похолодание начнет заходить – в ближайшую ночь -5, завтра днем ​​-4 градуса.

А в течение 12-14 января в ночные часы может похолодать до -12-17 градусов!

Уже на Василия днем, 14 января, и в выходные, 15-16 января, столбики термометров поднимутся вверх - снова начнется очередное потепление к небольшим «минусам» и оттепелям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2871 грн.
17
Теги