12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Завтра, 11 января, похолодание начнется, но еще мягко.
Температура воздуха в течение дня вторника составит 2-6 градусов мороза, на востоке от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов.
Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.
Снег возможен завтра в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях.
В большинстве областей будет без осадков.
Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах – осторожно!
В Киеве завтра, 11 января, также без снега. А вот похолодание начнет заходить – в ближайшую ночь -5, завтра днем -4 градуса.
А в течение 12-14 января в ночные часы может похолодать до -12-17 градусов!
Уже на Василия днем, 14 января, и в выходные, 15-16 января, столбики термометров поднимутся вверх - снова начнется очередное потепление к небольшим «минусам» и оттепелям.
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