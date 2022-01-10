12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 11 января, похолодание начнется, но еще мягко.

Температура воздуха в течение дня вторника составит 2-6 градусов мороза, на востоке от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов.

Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.

Снег возможен завтра в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях.

В большинстве областей будет без осадков.

Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах – осторожно!

В Киеве завтра, 11 января, также без снега. А вот похолодание начнет заходить – в ближайшую ночь -5, завтра днем ​​-4 градуса.

А в течение 12-14 января в ночные часы может похолодать до -12-17 градусов!

Уже на Василия днем, 14 января, и в выходные, 15-16 января, столбики термометров поднимутся вверх - снова начнется очередное потепление к небольшим «минусам» и оттепелям.