Александр Лукашенко на фоне событий в Казахстане призвал оказать помощь Таджикистану.

«Хороший повод сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном», - заявил он в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Интерфакс.

«Почти 200 рейсов, мы перебрасывали технику (в Казахстан – ред.), благо Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать», - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

По его мнению, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но также на Узбекистан.

«Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на путь насилия, жестко пресекать их деструктивную деятельность. Что касается Белоруссии, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты», - заявил Лукашенко.