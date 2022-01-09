также в разделеРелигия
В Киеве верующие УПЦ почтили память преподобного Вонифатия Феофановского 6
Священник УПЦ рассказал, как соблюдая традиции не забыть о Христе 7
Священник УПЦ объяснил, почему нельзя осуждать людей 8
Трансляции Рождественских богослужений посмотрели более 6 млн украинцев 9
Патриарх Кирилл объяснил, почему не нужно стремиться сделать тело бессмертным 50
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова 9
Митрополит УПЦ считает, что в Украине организована кампания по дискриминации Церкви 34
В Черкассах УПЦ провела благотворительную елку для 900 нуждающихся детей 18
В УПЦ считают, что вакцинация должна быть добровольной 11
В РПЦ запустили сайт на 12 языках о новостях христианского мира 17
На Рождество УПЦ провела благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот 10
Встреча человека с Богом – митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова 10
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ встретили Рождество Христово 29
Священник УПЦ объяснил, как провести Рождественский сочельник 27
Управделами УПЦ рассказал о лучшем подарке для Христа на Рождество 14
Предстоятель УПЦ пожелал верующим духовных сил и мира на Рождество Христово 38
Митрополит УПЦ объяснил, что такое послушание и почему оно важно 11
В УПЦ приобрели «автобус милосердия», который будет спасать жизни людей, живущих на улице 10

В Одессе 9 по 16 января Украинская Православная Церковь проводит международную выставку-ярмарку «Свет Рождества».

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 9 января состоялось открытие выставки-ярмарки.

«Здесь можно приобрести церковную утварь и литературу, праздничные и обиходные товары, подарки для близких. Многие монастыри здесь представят копии чудотворных икон, можно будет помолиться и попросить молитв в прославленных обителях», – сообщают в епархии.

В рамках выставки для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы, просветительские лекции и рождественский спектакль.

Место проведения выставки-ярмарки «Свет Рождества»: Одесса, ул. Ришельевская, 23 - ИНВАЦ (ОЦНТИ). Время работы: 10-16 января – с 10.00 до 19.00, 16 января – с 10.00 до 17.00.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги