В наше время найти кого-то с помощью специальных поисковых программ стало не каким-то чудом, а вполне нормальным действием. Самые популярные это так называемые радары и локаторы, которые отслеживают по USSD-запросу, пишет iTech.

Также есть специальные поисковые программы, которые устанавливаются в магазинах приложений, но с ними нужно осторожно, устанавливая такую программу без ведома владельца, могут быть нарушены права человека, это может привести к неприятным последствиям.

Геолокация является также одной из поисковых программ, которой удобно пользоваться, и без нарушения прав граждан.

Еще одной полезной функцией является услуга «родительский контроль», он помогает узнать, где находится ваш ребенок, что очень удобно для многих родителей. Эта услуга тоже вполне разрешена и не нарушает ничьих прав.

Следовательно, не обязательно нарушать права человека, чтобы узнать его местонахождение.