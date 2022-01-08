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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость деэскалации с российской стороны как условия переговоров и отклонил как неприемлемые предложения по гарантиям безопасности, представленные Москвой.

Об этом он заявил на министерской встрече НАТО, пишет "Европейская правда".

"Министр Липовский и его коллеги из НАТО согласились с необходимостью поддержки безопасности и суверенитета Украины и подготовки к дальнейшей эскалации или возможному военному конфликту. Министры были едины в необходимости удерживать Россию от возможной агрессии. По мнению Чехии, сформулированные Россией требования не могут являться отправной точкой для переговоров", - говорится в заявлении чешского МИДа.

Липавский заявил, что каждое государство имеет право решать собственное будущее и напомнил, что сферы влияния, ограничивающие суверенитет государства, также были отвергнуты Основополагающим актом Россия-НАТО, который сама Россия подписала на самом высоком уровне в 1997 году.
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