По состоянию на начало января только одна область не приняла бюджет на 2022 год – Киевская. В последние дни декабря областной совет вернул смету ОГА на доработку. «Слово и дело» предлагает посмотреть, какие доходы и расходы запланировали другие области на этот год.

Самый большой бюджет в 2022 году снова у Днепропетровской области: доходы – 11 млрд 217,8 млн грн, расходы – 11 млрд 215,7 млн грн.

Почти вдвое меньше бюджет Харьковской области. На 2022 год доходы и расходы заложены на уровне 6 млрд 824,9 млн грн. В частности, расходы на образование предусмотрены в размере 2,3 млрд грн, на здравоохранение – 925,8 млн грн, на социальную защиту и обеспечение – 694 млн грн.

В бюджете Львовской области доходы на 2022 год заложены в размере 6 млрд 268,3 млн грн, расходы – 6 млрд 339,9 млн грн. На здравоохранение области было направлено 852 млн грн, на образование – 1,9 млрд грн, на соцзащиту населения – 490 млн грн, на культуру – 516 млн грн.

В Киевской области доходы в проекте бюджета-2022 заложили на уровне 5 млрд 631,1 млн грн, расходы – 5 млрд 633,1 млн грн.

Замыкает пятерку самых крупных областных бюджетов Одесская область: доходы – 5 млрд 557,2 млн грн, расходы – 5 млрд 432,9 млн грн. Больше всего средств регион планирует потратить на образование и науку – 1 млрд 384 млн грн. На здравоохранение заложили 433 млн грн.

Самый маленький бюджет в этом году у Черновицкой области: доходы – 1 млрд 817,7 млн грн, расходы – 1 млрд 815,7 млн грн. Больше всего денег тоже уйдет на образование и науку – свыше 540 млн грн. На медицину потратят больше 230 млн грн.