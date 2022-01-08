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Протесты, охватившие Казахстан, не приведут к электоральной смене власти в этой стране, а также не отвлекут внимание России от Украины.

Как пишет УНИАН, такое мнение высказал эксперт-международник Богдан Ференс в эфире телеканала "Украина 24".

"Сценарий электоральной смены власти был бы наиболее демократичным для Казахстана. К сожалению, для многих постсоветских стран такие беспорядки заканчиваются тогда, когда автократические режимы ужесточаются. Недовольство останется, ведь политическая структура, экономическая - не меняется. Идет перераспределение элит. Как внешние и внутренние силы используют это в свою сторону - увидим", - сказал он. И добавил, что в настоящее время президент Казахстана Токаев пытается переформатировать элиты страны под себя.

Украина для России, говорит эксперт, остается "вопросом №1". Эскалацию на границе Кремль использует в качестве инструмента переговоров с Западом.

"То, что в Казахстане происходят эти внутренние процессы - тоже сфера опеки РФ, они так считают. Но я не думаю, что Россия сильно перефокусируется на Казахстан. Нам не нужно расслабляться", - резюмировал Ференс.
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