Шевченковская окружная прокуратура Киева через суд требует отменить государственную регистрацию права собственности на нежилые помещения в центре столицы площадью почти 2000 кв. м и стоимостью свыше 225 млн. грн., которые присвоили мошенники на основании поддельных документов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает CRIMEZONE со ссылкой на СтройОбзор.

Неизвестные незаконно на основании поддельного решения Ленинского районного суда города Севастополя зарегистрировали за обществом право собственности на объект недвижимого имущества по ул. Павловской в Киеве.

«При этом, как установлено досудебное расследование, указанный объект фактически является коммунальным имуществом, а именно домом по ул. Вячеслава Чорновола в Киеве. Изменение адреса его расположения, указанное в документах, было совершено мошенниками умышленно, с целью сокрытия преступления и усложнения процесса его возвращения законному владельцу – территориальной общине Киева», - рассказали в ведомстве.

Сейчас в суд подан иск об отмене государственной регистрации прав собственности.