Все союзники НАТО единодушны в поддержке Украины перед возможной российской угрозой. Любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия.

Как пишет Новое время, об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

«Канада и наши союзники по НАТО едины в поддержке Украины и ее народа. Россия должна снизить напряжение и приобщиться к сущностному диалогу», — заявила Джоли в своем Twitter.

Она добавила, что «любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе координированные санкции».

На фоне стягивания войск РФ к украинской границе российский президент Владимир Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину и заявил, что действия Кремля будут зависеть от «гарантий безопасности».

Переговоры США и России по «гарантиям безопасности» состоятся по трем дипломатическим каналам: во время прямых переговоров представителей стран 10 января, на заседании Совета НАТО — Россия 12 января и во время встречи в формате Россия — ОБСЕ также в январе.