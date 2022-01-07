Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" не обговорюють створення паралельних форматів щодо врегулювання на Донбасі. Російська сторона вважає це шкідливим для переговорного процесу, пише Діло.

Як заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак за підсумками зустрічі з політичними радниками канцлера Німеччини і президента Франції, учасники переговорів підтвердили прихильність мінським угодам як безальтернативній основі для врегулювання конфлікту на Донбасі.

“Обговорили цілий ряд практичних кроків з реалізації мінських угод”, – заявив він.

Крім того, він зазначив що створення паралельних форматів всередині “нормандської четвірки” не обговорюється.

“Паралельні формати переговорів створювати шкідливо, це дезорганізує процес переговорів, оскільки в різних форматах можуть виникати різні відтінки, аспекти домовленостей, які потім усіма сторонами можуть по-різному інтерпретуватися. Тому не обговорюється, що будуть якісь паралельні формати, і одні й ті ж питання будуть обговорюватися за участю різних представників нормандського формату”, – додав Козак.

За його словами, учасники зустрічі домовилися про подальші контакти, в тому числі за участю України.

“Домовилися про подальші контакти, в тому числі за участю вже українського керівництва, для того щоб в найкоротші терміни завершити конфлікт”, – підкреслив він.

Зазначимо, що 6 січня в Москві пройшли переговори політичних радників “нормандської четвірки”, але без участі України. Зустріч тривала більше чотирьох годин.