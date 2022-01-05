также в разделеРелигия
В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений 7
На Кировоградщине УПЦ проводит к Рождеству сбор подарков для особенных детей 7
Митрополит Антоний рассказал, почему не стоит верить в судьбу, а больше доверять Богу 8
В УПЦ рассказали, как встретить Рождество 21
В Церкви считают, что объявленный Варфоломеем чин мироварения обозначит расстановку сил в Православии 23
Священник УПЦ рассказал о духовном подвиге святой Анастасии Узорешительницы 17
В Черкассах на Рождество УПЦ проведет благотворительную елку для 850 нуждающихся детей и сирот 9
Сербский епископ сравнил положение Церквей в Черногории и Украине 25
Митрополит Антоний рассказал, как узнать, что чудо от Бога 10
Священник УПЦ нуждается в помощи на лечение 33
В РПЦ рассказали о причинах создания Экзархата в Африке 18
В Полтаве УПЦ организовала обеды для бездомных и нуждающихся 12
Предстоятель УПЦ призвал всегда творить добро 7
В столице волонтеры УПЦ обустроили пункт обогрева и накормили бездомных на Новый год 59
В Ровно на благотворительном концерте УПЦ собрали 100 тыс грн для тяжелобольных детей 8
В Запорожье освятили новый храм УПЦ 14
В РПЦ заявили, что не откажут в окормлении православным Турции 35
Митрополит УПЦ объяснил, как преодолеть гнев на близких 16

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 7 января, в день праздника Рождества Христова, состоятся десять Божественных литургий.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» начнется в 02.00; в Трапезном храме - 02.30; в Дальних пещерах - 05.30; в Успенском соборе - в 07.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - в 08.30; в храме Агапита Печерского – в 08.30; в Трапезном храме - 08:30; в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 08.40; в Аннозачатьевском храме - в 09.00 и в храме преподобного Сергия Радонежского - в 09.00.

Накануне праздника, завтра вечером состоится всенощное бдение. Начало службы в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 16.45, в Трапезном храме – в 17.00 и в 23.00, в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» – в 00.00 (по окончании совершается Литургия).

*** 7 января православные отмечают один из главных праздников Церкви - Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Согласно Писанию, Пресвятая Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме во время проходившей тогда переписи населения. Город был переполнен людьми, прибывшими на перепись, и мест для ночлега в домах ни у кого не было. Мария и Иосиф расположились в хлеву, где ночевали вместе с домашними животными. 

В момент рождения Иисуса Христа на небе появилась звезда, которая и указала волхвам путь к младенцу. Мудрецы вошли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои дары: золото, ладан и смирну (особое благовонное масло).

Праздник ведет свое начало со времен святых апостолов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги