В Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca, сообщила пресс-служба Минздрава.
Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) от 23.12.2021 были приняты приказом Министерства здравоохранения Украины №2976 от 31 декабря 2021 года.
Согласно ему возможны следующие схемы использования различных вакцин:
- первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);
- первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna);
- первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca).
Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
Также НТГЭИ рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время