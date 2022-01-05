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В Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca, сообщила пресс-служба Минздрава.

Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) от 23.12.2021 были приняты приказом Министерства здравоохранения Украины №2976 от 31 декабря 2021 года.

Согласно ему возможны следующие схемы использования различных вакцин:

  • первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);
  • первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna);
  • первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca).

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Также НТГЭИ рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.
ForUm

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