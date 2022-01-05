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Городской суд Праги приговорил к 21 году лишения свободы 44-летнего гражданина Чехии Мартина Сукупа, воевавшего на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков и так и не вернувшегося на родину.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

«Квалификация уже традиционна для подобных дел в Чехии – совершение террористического акта в составе организованной террористической группировки «ДНР» с целью подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины», – написал посол.

Сукуп с 2014 года прибыл в Донецк и участвовал в боевых действиях на стороне боевиков, в том числе в боях за Краматорск и Горловку, под Иловайском и Дебальцево. По меньшей мере до 2018 года он был задействован в танковых подразделениях, в том числе возглавлял танковую роту, а впоследствии – артиллерийскую батарею.

«К сожалению, приговор пока заочный, потому что этот человек все еще скрывается на оккупированных Россией территориях. Обе стороны еще могут подать апелляцию в Верховный суд, но надеюсь, что учитывая неопровержимые доказательства, а также то, что судья по сравнению с тем, чего требовал прокурор, даже увеличил приговор в год, пересмотр  в сторону уменьшения не состоится», - пишет посол.
ForUm

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