Городской суд Праги приговорил к 21 году лишения свободы 44-летнего гражданина Чехии Мартина Сукупа, воевавшего на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков и так и не вернувшегося на родину.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

«Квалификация уже традиционна для подобных дел в Чехии – совершение террористического акта в составе организованной террористической группировки «ДНР» с целью подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины», – написал посол.

Сукуп с 2014 года прибыл в Донецк и участвовал в боевых действиях на стороне боевиков, в том числе в боях за Краматорск и Горловку, под Иловайском и Дебальцево. По меньшей мере до 2018 года он был задействован в танковых подразделениях, в том числе возглавлял танковую роту, а впоследствии – артиллерийскую батарею.

«К сожалению, приговор пока заочный, потому что этот человек все еще скрывается на оккупированных Россией территориях. Обе стороны еще могут подать апелляцию в Верховный суд, но надеюсь, что учитывая неопровержимые доказательства, а также то, что судья по сравнению с тем, чего требовал прокурор, даже увеличил приговор в год, пересмотр в сторону уменьшения не состоится», - пишет посол.