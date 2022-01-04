В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй, сообщила пресс-служба Минздрава.

Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19. Список и контакты на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.