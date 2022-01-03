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Белорусское посольство направило МИД Украины ноту с осуждением участия белорусских оппозиционеров в марше ко дню рождения Бандеры, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Посольством Беларуси в Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения», - говорится в сообщении на сайте посольства Беларуси.

«Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом», - заявили в дипмиссии.

Вечером 1 января в Киеве состоялся так называемый марш чести и достоинства ко дню рождения Бандеры. По данным Национальной полиции Украины, подобные акции прошли еще в двух десятках регионов страны, в них участвовали около 3,5 тыс. человек.
ForUm

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