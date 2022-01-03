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Совершая добрые дела не ради Бога, а ради удовлетворения своих амбиций и тщеславия, человек попадает во власть дьявола.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня больше распространено такое слово как «рейтинг», за который борются публичные люди. Что они только не делают для того, чтобы завоевать себе если не любовь, то хотя бы признание. Это могут быть в том числе и «добрые дела», но сделанные ради похвалы. Да и самые простые люди смотрят сколько у них подписчиков в социальных сетях, сколько «лайков» поставили под их фото. Тот ли это свет, о котором говорит Господь в Евангелии? Нет, конечно. Все это есть тьма гордости и эгоизма», - объяснил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что тщеславие и гордость, которые возникают в душе от мнения о себе и о своих заслугах, сделают так, что «наши т.н. добрые дела станут для нас погибельными».

«Спаситель учит нас тому, что Он Сам есть Свет. И светить мы можем людям не своим собственным светом, которого у нас нет, а Светом Божественной благодати. Но для того, чтобы он у нас появился, нужно сделать свое сердце лампадой. Если мы зальем в грязную лампаду чистое масло, то фитилёк обязательно забьётся и огонек угаснет. Так и у нас должна быть чистота жизни, веры, мыслей, желаний, для того чтобы светить миру Божественной Любовью. Преподобный Серафим Саровский учит тому, что спасательными для нас могут быть только те добрые дела, которые мы творим Христа ради, во славу Божию. Все остальное не принесет нам никакой пользы», - подчеркнул митрополит Лука.

Владыка пожелал, чтобы Свет Благодати Господней всегда пребывал в сердце каждого человека.

 

 
ForUm

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