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В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиерейская хиротония архимандрита Алексия (Овсянникова) во епископа Джанкойского и Роздольненского состоялась за богослужением в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.

В своей проповеди Митрополит Онуфрий объяснил верующим важные особенности родословной Господа Иисуса Христа. Он рассказал о предках Спасителя по плоти и объяснил, почему в Его родословной не только праведники.

«Бог пришел на землю, чтобы взять на себя человеческую природу: освятить, очистить и возвести ее на Небеса. Мы также являемся теми, кто пожинает плоды спасения, и Господь даровал эту благодать. Чтобы ее вместить, нужно обрабатывать свою душу как поле, чтобы оно принесло добрый урожай. Это труд покаяния, молитвы, посещения храма, поста и терпения. Этими и другими добродетелями удобряем свое душевное поле, и оно приносит добрые и спасительные плоды. Нужно себя к этому понуждать и творить заповеди Божиии. Это то, что Господь низводит на человека благословение на земле и вводит его в вечную жизнь на Небе во Христе Иисусе», - сказал Предстоятель.

В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил епископу Алексию архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.

Наречение во епископа состоялось накануне 1 января, в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
ForUm

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