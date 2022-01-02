Украину до Рождества ожидают настоящие погодные качели, которые запомнятся оттепелью и резкими ночными морозами до -12 градусов.

Как пишет Апостроф, свежий прогноз погоды публикует Укргидрометеоцентр.

3 января

В западных областях Украины ожидаются дожди со средней дневной температурой +4..+8 градусов. Ночью заморозки до -1 возможны только в Винницкой области. В Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в Крыму днем будет без осадков, а столбики термометров поднимутся до +4..+6 градусов. На Востоке синоптики обещают мокрый снег с дождем, а ночью морозы до -8...-12 градусов.

4 января

Осадки в виде дождя с мокрым снегом прогнозируются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Во всех других регионах будет относительно солнечная погода, а днем столбики термометров в среднем по стране поднимутся до +2...+6 градусов.

5 января

В среду погода кардинально изменится. В Крыму и Одесской области днем ожидается до +10...+12 градусов, а дожди накроют все западные и северные области Украины. Ночные заморозки до -1 синоптики прогнозируют только в Луганской и Харьковской областях, а днем по стране будет средняя температура +2..+4 градуса.

6 января

Накануне Рождества дожди с мокрым снегом пройдут только в Закарпатской области и в Крыму. В остальных регионах Украины будет облачно со средней дневной температурой +1..+3 градуса.

По предварительному прогнозу Укргидрометеоцентра, ночью 6 января в большинстве регионов Украины, днем 7 января и 8 января в северных областях пройдет небольшой снег. В остальное время вплоть до 10 января спноптики не прогнозируют существенные осадки.

Ночью 6-10 января столбики термометров покажут от 0 до -6 градусов, днем ожидается около 0. Теплее всего будет в южных областях: ночью от +2 до -3 градусов, а днем - до +5 градусов.