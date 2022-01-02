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На следующей неделе, 5 января, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики на заседании рассмотрит возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих. Как пишут Украинские новости, об этом в интервью "Суспильному" сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин.

Так, Кузин отметил, что уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и более. По его словам, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", - добавил Кузин.
ForUm

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