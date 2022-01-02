С 1 января 2022 года вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях, согласно которому украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты с привязкой к паспортным данным, пишут Украинские новости со ссылкой на РБК-Украина и сайт парламента.

По законопроекту пользователь мобильной связью должен идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

"Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию", — сказано в сообщении.

Если пользователь не предоставит паспортные данные или не заключит договор после двух месяцев с момента приостановки коммуникационные услуги прекращают.