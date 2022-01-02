также в разделеОбщество
Кузин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о бустерной вакцинации всех желающих 12
Украина перешла на новые стандарты школьного питания 15
Кузин рассказал, когда в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом 27
Помощница замминистра прокомментировала свой скандал с откровенным платьем 37
В Украине изменились требования к страховому стажу 71
Верещук рассказала, сколько человек проживает в ОРДЛО 68
Украинцам напомнили, когда откроются центры вакцинации 9
Квартал VS Дизель: Стало известно, кто победил в новогоднем эфире 26
В Украине будет облачно, преимущественно без осадков 11
В Минобороны предлагают сменить правила учета для женщин 36
Порошенко поздравлял украинцев с новым годом одновременно с Зеленским 77
Украинцам рассказали, как восстановить здоровый режим дня после праздников 11
В Украине начали выдавать водительские права нового образца 59
Народный артист Украины поделился действенными советами избавления от похмелья 20
С Новым годом! 18
Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах 19
Будут судить группу лиц, вербовавших наемников для участия в войне в Сирии 12
Азаров подал в ОАСК иск против СБУ и СНБО 16

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения к закону об электронных коммуникациях, согласно которому украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты с привязкой к паспортным данным, пишут Украинские новости со ссылкой на РБК-Украина и сайт парламента.

По законопроекту пользователь мобильной связью должен идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

"Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, пользовавшиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию", — сказано в сообщении.

Если пользователь не предоставит паспортные данные или не заключит договор после двух месяцев с момента приостановки коммуникационные услуги прекращают.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

101
Теги