Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Как пишет Дело, об этом говорится в указе главы государства №1 от 1 января.

Несмотря на то, что указ о назначении датирован 1 января, уже в 0:01 1 января пресс-служба президента опубликовала новость о его подписании, проиллюстрированную фотографией с приема, в частности, Галушкина и министра обороны Алексея Резникова.

В Офисе президента напомнили, что с 1 января вводится в действие закон об основах национального сопротивления, согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит именно Силам территориальной обороны ВСУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрия Галушкина – опытного боевого генерала", - сообщили в ОП в момент наступления Нового года.

Известно, что в 2001-2002 годах Галушкин был участником миротворческой операции в Косово. С 2014 года он участвовал в антитеррористической операции на Донбассе.

С июня 2014 года по январь 2015 исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск ВСУ. После того, как десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Галушкин был назначен заместителем командующего.

В декабре 2019 года Галушкин стал главным инспектором Министерства обороны, но в середине 2020 года был понижен до заместителя главного инспектора.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІІ (в 2014 году) и ІІ (в 2015 году) степени.

Отметим, что упомянутый закон о национальном сопротивлении, проект которого вносил президент Владимир Зеленский, был принят 16 июля.

29 июля Зеленский его подписал, однако на следующий же день передумал, заявил о неконституционности некоторых его положений и попросил Кабинет министров разработать новый документ в течение двух месяцев.

На данный момент, однако, закон ввиду наличия подписи президента считается вступившим в силу.