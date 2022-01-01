Перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко у коментарі для AgroPolit.com заявив, що у 2022 році очікується прийняття урядом низки постанов на виконання Закону України № 1423 (про децентралізацію та дерегуляцію у земельних правовідносинах).

«Серед них я особливо виділив би постанову, яка має визначити засади реалізації пілотного проєкту щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками. Ухвалення постанови та запуск пілотного проєкту завершать комплекс заходів з радикальної дерегуляції земельних відносин та перетворень Держгеокадастру, які максимально розвантажують цей орган і залишають за ним переважно сервісні і контрольні функції. Професійна спільнота землевпорядників отримає додаткові можливості, але з ними і додаткову відповідальність. Впевнений, що проєкт буде успішним», – заявив Мірошниченко.