Американский президент Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заверил, что США не собираются размещать в Украине ударные наступательные вооружения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения. Наш президент заметил, что это один из ключевых моментов, которые как раз включены в наши документы, которые мы передали американцам и по которым хотим дальше вести субстантивные переговоры», - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора двух президентов, передает Интерфакс.

По его словам, Байден говорил Путину о неприемлемости для Вашингтона передвижения российских войск возле украинской границы.

«Говорил, что для них неприемлемы передвижения российских войск вдоль украинской границы. Они на это делают акцент», - сказал помощник российского лидера.

Как отметил Ушаков, Путин в «несколько заходов» пытался донести до Байдена «нашу ключевую мысль», что Россия будет вести себя так же, как вели бы себя США в случае размещения наступательных вооружений вдоль их границ.

«Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были бы размещены около американских границ», - сказал он.

При этом, как ранее сообщалось, Байден в ходе разговора с Путиным продемонстрировал желание понять логику и суть озабоченностей Москвы, но предупредил о готовности стран Запада ввести масштабные санкции в случае эскалации на российско-украинской границе.