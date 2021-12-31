Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде по спору о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде, нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря.

Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16.02.2022 в 10:15.

Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины.

В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация).