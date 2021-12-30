Кэшбек, грейс-период и кредитный лимит: что нужно знать о кредитке?

Кредитная карта — это возможность комфортного контроля как использования личных средств, так и кредитного лимита, который предоставляет вам банк.

Есть возможность оформить кредитную карту онлайн, а единственной вашей задачей будет регулярный возврат средств на счет в указанный период.

Но следует заранее разобраться в той терминологии, которой оперирует банк. Узнайте условия оформления кредитной карты, и обговорите детали с сотрудниками.

Кэшбек — выгодная функция

Кэшбеком называют возможность вернуть процент от покупки, совершенной с помощью карты. Так в кредитках от «Идея банк» можно получить подобную функцию на таких условиях:

Карта Card Blanche White предлагает возврат 10% с первой оплаты картой, 3% при оплате товаров на АЗС и в ресторанах, 2% — на продукты. С Card Blanche Online получают 5% кэшбека на покупки в интернете, 1% в кафе, АЗС и 0,5% — в супермаркетах.

Поэтому оформить кредитную карту нужно после изучения собственных потребностей. И в зависимости от этого можно посмотреть, какой вариант будет выгоден именно вам. По условиям IdeaBank, деньги кешбек начисляются один раз в месяц.

Грейс-период: что это?

Более известен этот термин как “льготный период”. Изначально такую возможность имеет любой клиент банка. Это тот срок, в который вы можете вернуть деньги обратно на счет без начисления процентов. К примеру, вы снимаете с кредитной карты 2000 грн. Если вы погашаете свой долг в течение двух месяцев, вам не нужно уплачивать проценты, страховки и прочее.

«Идея Банк» предлагает два или три месяца подобной льготы. Это удобный вариант, хотя количество денег, которые вы берете, может быть ограничено.

Кредитный лимит: от чего он зависит?

По каждой карте индивидуально рассчитывается и устанавливается кредитный лимит. Банк оценивает максимальное значение. На решение могут повлиять такие факторы:

возраст;

предыдущая кредитная история;

источник доходов;

тип занятости.

Если вы покажете себя как ответственного плательщика, то банк со временем может увеличить максимальную сумму кредитного лимита. Поэтому вы можете получить карту в любом филиале банка уже после подписания договора. Взять в Украине такой вариант кредита достаточно удобно и для больших сумм, и для мелких. Хотя бы потому что иметь под рукой постоянно доступ к деньгам — безопасно и выгодно.