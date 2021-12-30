Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в завладении резиденцией «Межгорье» путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины, его сына – по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, сообщила пресс-служба бюро.

29 декабря стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

По данным следствия, в течение 2002-2013 экс-президент совместно со своим сыном завладел земельным участком в 104,61 га, зданиями, сооружениями и другим имуществом комплекса отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», а также домом №123-а по улице Межигорской в ​​селе Новые Петровцы.

В рамках расследования НАБУ инициирован арест сотен объектов движимого, недвижимого имущества и транспортных средств, которые находятся на территории резиденции «Межгорье». В дальнейшем указанные объекты по решению суда передали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

25 августа 2021 года по ходатайству детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда разрешил осуществление заочного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, что в итоге позволило завершить следствие. Кроме того, обоим подозреваемым ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. С момента побега экс-президента и его сына в Российскую Федерацию в 2014 году и до декабря 2019-го дело расследовало ГПУ.