Кабинет министров назначил Евгения Крамаренко на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Об этом сообщил представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук.
Ранее Крамаренко работал в агентстве начальником отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельными отношениями.
С 12 июля он исполнял обязанности руководителя агентства. Параллельно выиграл конкурс на должность главы и получил назначение.
Государственное агентство по управлению зоной отчуждения занимается преодолением последствий Чернобыльской катастрофы и созданием эффективной системы обращения с радиоактивными отходами.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время