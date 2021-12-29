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Кабинет министров назначил Евгения Крамаренко на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Об этом сообщил представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук.

Ранее Крамаренко работал в агентстве начальником отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельными отношениями.

С 12 июля он исполнял обязанности руководителя агентства. Параллельно выиграл конкурс на должность главы и получил назначение.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения занимается преодолением последствий Чернобыльской катастрофы и созданием эффективной системы обращения с радиоактивными отходами.
ForUm

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