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АМКУ завершил рассмотрение дела, начатого в 2018 году по факту остановки акционерным обществом «Днипроазот» производства и реализации жидкого хлора, сообщила пресс-служба комитета.

По результатам рассмотрения дела установлено, что на протяжении 2017-2019 годов «Днипроазот» было единственным предприятием, которое производило жидкий хлор в Украине с долями 99%, 78% и 68% соответственно. При этом импортеры на момент остановки производства хлора (до июня 2018 года) занимали лишь 1% рынка, а потенциальный конкурент общества – ООО «Карпатнефтехим», производивший газообразный хлор, использовал его исключительно для производства винилхлорида.

В период с 18.06.2018 по 19.07.2018 АО «Днипроазот» полностью прекратило производство жидкого хлора и до его восстановления осуществило разовые отгрузки товара. При этом предприятие не уведомило водоканалы об ориентировочной дате возобновления производства, оставив их в ситуации неопределенности.

Поскольку максимальные запасы жидкого хлора у водоканалов не могли превышать объемов 15 - 30% суточной потребности, некоторые из них оказались в ситуации, поскольку имели ограниченные остатки хлора.

В течение периода простоя АО «Днипразот» проводились совещания, заседания с участием представителей правительства, во время которых отдельные водоканалы предупреждали об угрозе прекращения обеззараживания питьевой воды. Ситуация усугублялась тем, что остановка производства хлора произошла в пик спроса – летний период. Технологический процесс очистки питьевой воды непрерывный, поэтому задержка с поставкой реагента могла обернуться эпидемиологической катастрофой национального масштаба.

Водоканалы не имели альтернативных источников приобретения товара, поскольку:

не могли быстро изменить поставщика жидкого хлора,

импортеры не поставляли на внутренний рынок жидкий хлор в необходимых объемах,

на коммерческие предложения водоканалов иностранным производителям жидкого хлора из Румынии, Польши, Чехии и Словакии, откликнулись лишь несколько компаний, предложивших отгрузить хлор в собственную тару и при самовывозе. Однако украинское законодательство запрещает потребителям жидкого хлора иметь собственную тару и использовать ее в качестве обратной.

Основной причиной остановки производства жидкого хлора АО «Днипроазот» отмечали значительный рост цены на природный газ и отсутствие оборотных средств.

В то же время, по результатам рассмотрения дела Комитетом не были выявлены существенные изменения в средневзвешенных ценах приобретения обществом природного газа.

 

Кроме того, было установлено, что на момент остановки производства жидкого хлора АО «Днипроазот» имело в наличии оборотные и кредитные средства для текущих расчетов с контрагентами и ведения хозяйственной деятельности.

В ходе рассмотрения дела оказалось, что к І кварталу 2018 года для производства жидкого хлора общество использовало жидкий технический аммиак и газообразный диоксид углерода, приобретенные у АО «Укрнафта». Оно же, в свою очередь, для производства указанных соединений использовало газ собственной добычи, который стоил значительно дешевле, чем у других поставщиков АО «Днипроазот» (от 89 до 368%).

Соответственно, аммиак, производимый «Укрнефтью» на арендованных мощностях АО «Днипроазота» с использованием более дешевого природного газа, позволял производить жидкий хлор из более дешевого сырья и преференции.

Аммиак производства АО «Укрнафта» использовался «Днипроазотом» для производства азотных удобрений. Что давало возможность обществу конкурировать по цене на рынке азотных минеральных удобрений.

Но в начале 2018 года правоотношение «Днипроазота» и «Укрнафты» было прекращено. Одним из мотивов остановки производства жидкого хлора Комитет видит возможные намерения АО «Днепразот» восстановить правоотношения с АО «Укрнафта».

Другим мотивом, по мнению Комитета, может быть намерение Общества повысить цены на жидкий хлор. Ведь через 9 дней после остановки производства хлора «Днипроазот» действительно обратился в Комитет с заявлением о предоставлении выводов по поводу квалификации его действий, связанных с возможностью повышения предприятием цены на жидкий хлор. При этом в июле 2018 года цена на товар, реализовавшийся в цистернах увеличилась на 277%, а на реализовавшийся в баллонах - на 133%.

Важно: На сегодняшний день вопрос установления АО «Днипроазот» цен реализации жидкого хлора в течение периода 2017 - 2019 годов исследуется Комитетом в рамках другого дела.

Учитывая приведенные факты, по результатам рассмотрения дела Комитетом признано, что:

АО «Днипразот» в 2017, 2018, 2019 годах занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке первичной реализации хлора жидкого в территориальных пределах Украины;

Остановка предприятием производства жидкого хлора в течение периода с 18.06.2018 по 19.07.2018 и прекращение его реализации с 01.07.2018 по 19.07.2018 признано злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации жидкого хлора;

За указанное нарушение Комитет оштрафовал «Днипразот» на 80 111 480 грн.

Во избежание такой ситуации в будущем в 2018 году ряд водоканалов начал работать над вопросом перехода на использование другого реагента. Этими водоканалами были проведены лабораторные и промышленные испытания, разработана проектно-сметная документация и т.д., а отдельные предприятия уже сменили реагент.

Справка: жидкий хлор – реагент, который используется для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод в Украине. Одной из основных групп потребителей жидкого хлора предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (водоканалы), которые обеспечивают централизованным водоснабжением и водоотводом предприятия, учреждения, организации и населения.

Применение конкретного реагента предполагается на этапе проектирования сетей и сооружений водоснабжения и водоотвода. Замена реагента требует изменения проектного решения, является длительной (от 6 месяцев до 5 лет), а стоимость строительных работ может составлять от 7 млн. грн  до 40 млн долларов.
ForUm

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