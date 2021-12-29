По данным УкрГидрометцентра, в результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий:
29 декабря на дорогах страны гололедица; ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололедица (I уровень опасности, желтый).
Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный).
Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.
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