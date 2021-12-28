Из Украины уходит активный циклон, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей, а температура поднимется до плюсовой, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Циклон будет покидать нашу территорию 29 декабря.
Осадки 29 декабря еще удержатся в восточной части и в Сумской области. На дорогах повсюду скользко, гололедица!
Температура воздуха днем будет составлять -2-8 градусов, на Востоке потеплеет до 3 мороза - +2 тепла.
В Киеве 28 декабря вторая половина дня – со снегом.
Завтра, 29 декабря - антициклон, поэтому осадки в столице маловероятны. На дорогах гололедица.
Ночью -6-9 градусов, днем около 5 градусов мороза.
31 декабря -1 января в Украине ожидается теплая, с плюсами, с дождями и мокрым снегом, погода.
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