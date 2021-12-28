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С начала гибридной агрессии России против Украины нейтрализовано более 30 агентурных сетей в разных регионах Украины, сообщила пресс-служба Службы безопасности.

«Обличены более 20 кадровых сотрудников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. По материалам СБУ, они объявлены рersona non grata», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 2014 года украинские контрразведчики обезвредили более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп. 26 злоумышленников задержаны на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в том числе оборонного значения.

Более 250 боевиков суд приговорил к разным срокам заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них – главари и участники незаконных вооруженных формирований и группировок «Л/ДНР». Более 180 злоумышленников осуждены за измену и шпионаж.

В СБУ уверяют, что контрразведка проводит «системную работу по предотвращению и нейтрализации угроз гибридной агрессии РФ против Украины».
ForUm

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