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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова делегировала своего представителя на Полтавщине в СИЗО для проверки обстоятельств смерти заключенного.

«Во время мониторинга СМИ мной была обнаружена информация о смерти арестованного мужчины в Полтавском учреждении исполнения наказания № 23 (СИЗО). По моему поручению региональный представитель Уполномоченного в Полтавской области Владислав Носенко прибыл в СИЗО с целью мониторинга соблюдения прав удерживаемых лиц», - написала она в Телеграме.

По сообщению руководства СИЗО, бригада скорой помощи констатировала смерть заключенного, во время осмотра была обнаружена резаная рана.

Денисова обратилась в правоохранительные органы относительно обеспечения надлежащего расследования этого факта и привлечения виновных к ответственности.
ForUm

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