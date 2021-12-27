также в разделеОбщество
В Карпатах спасли травмированную туристку 9
Одессит пытался ввезти из ОАЭ более двухсот iPhone 13 Pro Max 11
В Бердянске депутаты с кулаками выясняли, кто прав на дороге 15
В Минобороны сказали, должны ли стать на учет беременные и женщины с малыми детьми 17
В Украине – менее двух тысяч новых случаев COVID-19 после выходных 15
Работодателей начнут штрафовать за дискриминацию в рекламе вакансий 23
В Украину идет серьезное похолодание 42
В Мининфраструктуры анонсировали изменения в системе пассажирских перевозок 16
В Карпатах снежный покров местами достигает двух метров 21
Нормы по воинскому учету касаются беременных и женщин с маленькими детьми 183
Кузин рассказал, когда в Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом 21
В новогоднюю ночь Вакарчук выступит за закрытой вечеринке у российского миллиардера 94
Загороднюк рассказал, что может улучшить обороноспособность Украины 34
Синоптики рассказали какой будет погода в начале Нового года 39
Спасатели перешли на усиленный режим работы 9
Кабмин сменил состав правления АО "Укрзализныця" 20
В МОН рассказали, когда в школах закончатся зимние каникулы 26
Кузин прокомментировал возможный переход на дистанционное обучение из-за штамма Омикрон 18

В результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий, сообщает Гидрометеоцентр.

27 декабря днем ​​в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, на протяжении 28 декабря в южных, ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем ​​и в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см.), налипание мокрого снега.

На юге днем ​​и в центральных областях мокрый снег и дождь, гололедица; в Украине, кроме западных и северных областей, порывы 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы; на дорогах страны гололедица.

I уровень опасности.

Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги