В результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий, сообщает Гидрометеоцентр.

27 декабря днем ​​в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, на протяжении 28 декабря в южных, ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем ​​и в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см.), налипание мокрого снега.

На юге днем ​​и в центральных областях мокрый снег и дождь, гололедица; в Украине, кроме западных и северных областей, порывы 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы; на дорогах страны гололедица.

I уровень опасности.

Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.