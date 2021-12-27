Общая сумма по всем направлениям социальной работы Украинской Православной Церкви в уходящем году составила почти 30 миллионов гривен.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом было сказано на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся 27 декабря в Киево-Печерской лавре

«Несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию, Украинская Православная Церковь продолжала в 2021 году совершать социальное служение и оказала помощь нуждающимся в сумме почти 30 миллионов гривен», - сказали на заседании Синода.

Отмечается, что помощь от Церкви получили: 182 гериатрических центра, 168 школ-интернатов, 1800 многодетных семей.

Кроме того, для бездомных были организованы 204 пункта для ежедневной выдачи горячих обедов.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция ко дню святого Николая - 1,5 тыс подарков переданы в детские дома в разных уголках Украины.