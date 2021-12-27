За прошедшие сутки, 26 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
В направлении Пивденного, Песок, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.
По состоянию на 7:00, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитник находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
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