Береговая линия Азовского моря может стать регионом вероятного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины. Как пишут Украинские новости, об этом говорится в статье The Washington Post со ссылкой на собственные источники в разведывательных службах США.

В публикации сказано, что побережье Азовского моря представляет для России высокую стратегическую и экономическую ценность, чем ранее оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, которые сильно пострадали от конфликта за прошедшие года.

"Речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что из-за действий России украинский флот значительно ограничен в передвижении по Азовскому морю. Причиной этого являются частые учения в данном регионе, из-за которых РФ перекрывает большую часть акватории моря.

Так, в декабре Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили, что из-за навигационных предупреждений России около 70% моря было закрыто для движения кораблей и гражданских судов.