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В прошлом году количество искателей убежища в ЕС уменьшилось, однако в 2021 году эта цифра вновь выросла на 15%.

Как пишет Слово и Дело, об этом свидетельствуют данные Европейского статистического агентства.

Отмечают, что за первые девять месяцев этого года в ЕС зарегистрировано 355 955 новых заявлений о предоставлении убежища, что на 15% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Больше всего мигрантов направляется в Германию, где к концу сентября было подано 100 240 заявлений. Это на 33% больше, чем за соответствующий период в прошлом году, и более чем вдвое выше среднеевропейского показателя. Отмечают, что на Германию пришлось 28,4% всех заявлений о предоставлении убежища в ЕС.

Ищут убежища также во Франции (73255 заявок, 20% от общего количества), Испании (39755, 11%) и Италии (28645, 8%). Треть всех искателей убежища составляли мигранты из Афганистана и Сирии.

Напомним, что в 2021 году Украина потеряла рекордное количество населения по причине эмиграции за рубеж - выехали и не вернулись 600 тысяч человек. Традиционно охотнее всего украинцы эмигрируют в Польшу - эта страна всегда рада украинским заробитчанам и эмигрантам.
ForUm

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