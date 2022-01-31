Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Варшава ожидает миллион беженцев с территории Украины в случае нового вторжения России.

«Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, спасающихся от смерти… Польша должна быть готова к волне беженцев – даже миллиона людей», – цитирует Вонсика Украинская служба новостей Польского радио.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

«Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе», – сказал он.

Вонсик уточнил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

«По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться», - сказал замглавы МВД.

Он также призвал не поддаваться истерике и панике. «У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может повернуть китайскую сторону против него», - подчеркнул Вонсик.