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Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Варшава ожидает миллиона беженцев с территории Украины в случае нового вторжения России.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, спасающихся от смерти… Польша должна быть готова к волне беженцев даже миллиона людей", – цитирует Вонсика Украинская служба новостей Польского радио в субботу.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – сказал он.

Вонсик уточнил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

"По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал замглавы МВД.

Он также призвал не поддаваться на истерику и панику. "У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может повернуть китайскую сторону против него", - подчеркнул Вонсик.
ForUm

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