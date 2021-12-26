также в разделеПроисшествия
Данилов: Регион Азовского моря является очень трудным для Украины 11
Разведка США: Россия может напасть на Украину с Азовского моря 10
Украинцам напомнили об ответственности за использование фальшивых тестов на коронавирус 27
Foreign Policy обнародовало новую карту расположения российских войск у границ Украины 104
На Луганщине покончил с собой военный-контрактник 19
В ограждение консульства РФ во Львове бросили «коктейль Молотова» 14
Возле Хмельницкой АЕС три года незаконно добывали песок 18
В отеле под Винницей произошел пожар: один человек погиб, двое пострадали 14
На Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение 34
На Донбассе подорвались двое военных, состояние одного – тяжелое 17
В Украине за воскресенье – менее 3 тысяч новых случаев COVID-19 27
Спасатели предупреждают о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах 13
В Черниговской области депутат совершил смертельное ДТП и пытался сбежать с места аварии 35
Резников: Датские военные будут инструкторами в украинских Вооруженных силах 73
В Краматорске на пожаре сгорели 10 машин скорой помощи 28
Правоохранители разоблачили схему по продаже в Украине поддельных лекарств для лечения онкологии 48
Голубовская: Пациент, у которого выявили штамм Omicron, ранее уже болел коронавирусом 28
В результате обвала шахты во Львовской области погиб рабочий 17

После оккупации Крыма Российская Федерация модернизировала и практически втрое увеличила свой Черноморский флот. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, пишет ИС со ссылкой на «Крым.Реалии».

«Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все поступавшие с начала 2015 года корабли направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подводных лодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие», – сказал он.

Он добавил, что Черноморский флот пополнился береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».

«Сам Крым сейчас – это «непотопляемый авианосец». После захвата Крыма во избежание риска его возвращения этот флот был перенасыщен всеми платформами для защиты захваченной территории», – подчеркнул Неижпапа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5517 грн.
11
Теги