После оккупации Крыма Российская Федерация модернизировала и практически втрое увеличила свой Черноморский флот. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, пишет ИС со ссылкой на «Крым.Реалии».

«Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все поступавшие с начала 2015 года корабли направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подводных лодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие», – сказал он.

Он добавил, что Черноморский флот пополнился береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».

«Сам Крым сейчас – это «непотопляемый авианосец». После захвата Крыма во избежание риска его возвращения этот флот был перенасыщен всеми платформами для защиты захваченной территории», – подчеркнул Неижпапа.