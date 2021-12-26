Заместитель руководителя администрации президента РФ и пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Москву якобы беспочвенно обвиняют в подготовке вторжения.

Как пишет Украинская правда, об этом сообщил Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости

В контексте накопления военной техники и войск у границ с Украиной у Пескова спросили, просчитывает ли Россия свои шаги наперед.

Спикер Путина в ответ на это сказал, что "Россия первой никогда ни на кого не нападала".

Таким образом Москва в очередной раз отвергла информацию Запада и Украины о том, что российская армия может готовиться к вторжению и полномасштабным военным действиям.

Напомним, Владимир Путин заявил, что США разместили свои системы вблизи границ РФ, но для него дальнейшее движение НАТО к границам России – неприемлемо.

По данным спутниковых снимков Россия продолжает наращивать военное присутствие на украинских границах.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на территории оккупированных районов Донетчины и Луганщины колонны российских грузовиков и военную технику.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, якобы 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и "готовят провокацию", в ответ на это Госдеп напомнил, что именно Россия отвечает за эскалацию напряжения на Донбассе.