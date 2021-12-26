Попри рекордний врожай в Україні зросла вартість круп. На зростання вартості вплинули 2 фактори — внутрішній і зовнішній. При цьому уряд не може вплинути на стримування цін. Таку думку висловив голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук, пише AGROtrend.

«По-перше, на ціну впливають зовнішні фактори, які визначаються тим, що у світі дорожчає не тільки нафта і газ, а й всі сировинні товари. Жоден аграрій не буде продавати в Україні зерно дешевше, ніж він може продати за кордон. І примусити його неможливо і недоречно», — зауважив економіст.

З його слів, до внутрішніх факторів належить зростання витрат на посівну в 2022 році.

«Аграрії змушені вже зараз закладати більшу ціну продукції, щоб можна було взимку і на початку весни розпочати новий сезон посівної компанії. Якщо у них не буде коштів необхідних для цього, вони не зможуть вести подальшу діяльність», — підсумував Борис Кушнірук.