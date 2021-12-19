Цены на популярные крупы, как гречка, рис и другие, выросли в период с января 2021 года по ноябрь.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Гречка подорожала на 23,34%: если в начале года украинцы покупали крупу по 37,56 грн/кг, то в ноябре та же упаковка в среднем обходилась уже 46,33 грн/кг.

Популярный среди покупателей рис лишь незначительно прибавил в цене с 24,55 грн/кг до 28,20 грн/кг (+14,86%).

Цены на манную крупу почти не изменились: средняя стоимость килограммовой упаковки в январе составила 16,26 грн, а в ноябре ценник зафиксировался на уровне 17,69 грн.

Также выросла стоимость ячной крупы. Подорожание произошло на 14,45% с январских 13,49 грн/кг до 15,44 грн/кг в ноябре.

Средняя стоимость пшена за 11 месяцев 2021 года также изменилась: крупа подорожала с 17,51 грн/кг до 18,14 грн/кг (рост +3,59%).