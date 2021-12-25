Сегодня, 25 декабря, католики, протестанты и часть православных отмечают Рождество Христово. По этому случаю в Украине будет три дня выходных подряд. О том, где можно провести выходные в Киеве, расскажут Українські Новини.

В 2021 году "католическое" Рождество выпадает на субботу. В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, выходной по случаю праздника переносится на понедельник, 27 декабря. Таким образом, украинцы будут отдыхать 25, 26 и 27 декабря.

Куда можно сходить

Покататься на катке, купить лакомства и сувениры, сделать фото в специальных зонах можно на Софийской площади, Контрактовой площади, ВДНХ, а также возле Офиса Президента. Здесь разместили самые праздничные локации к новогодним праздникам.

Osocor Winter Village: зимняя сказка из вселенной о Гарри Поттере

С 4 декабря в Osocor Residence (ул. Виноградная, 2) работает "Osocor Winter Village", которую оформили в стиле деревни Хогсмид из фэнтэзи-вселенной о Гарри Поттере.

По сюжету популярных книг и фильмов о Гарри Поттере там собирались волшебники, чтобы отдохнуть, пообщаться и насладиться рождественской атмосферой.

В зимнем городке есть каток, снежные горки, фудзоны, фотозоны, здесь проводять мастер-классы и выставки. 26-28 декабря в 19:00 гостям покажут ледово-цирковое шоу.

Новогодне-Рождественский концерт

25-26 декабря в Национальной опере Украины (ул. Владимирская, 50) состоится праздничный концерт новогодних мелодий. Начало в 19:00.

В программе – музыка Дж. Россини, Ж. Бизе, Г. Доницетти, Ш. Гуно, П. Чайковского, В. А. Моцарта и других гениев оперной и балетной сцены.

Балет "Щелкунчик"

25 декабря – 1 января в Октябрьском дворце (аллея Героев Небесной Сотни, 1) состоится балет "Щелкунчик" при участии Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Начало в 19:30. Билеты: от 200 грн.

Также можно сходить в кино. Сейчас показывают "Матрицу", "Человек паук: нет пути домой", "Спенсер", "Дом Гуччи" и мультфильм "Пой 2".