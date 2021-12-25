Директор по маркетингу и сбыту государственного предприятия НПКГ «Зоря»-«Машпроект» Юрий Дерий сообщил о планах запустить в Украине производство водородных газотурбинных двигателей, пишет Судебно-юридическая газета.

По его словам, предприятие уже имеет подобный опыт работы. В 2005 году на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (Беларусь) запустили в работу когенерационную электростанцию на базе газотурбинного двигателя производства ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект». Работает электростанция на «сухом газу». Это топливо на 26% состоит из водорода.

Сейчас предприятие работает над созданием стенда по испытанию камер сгорания на водородном и газоводородном топливе. Опытно-конструкторские работы планируют завершить через 4 года. Серийное производство водородных двигателей планируют запустить в 2025 году.

Юрий Дерий добавил, что на ряду с опытными работами ведется активная работа по привлечению инвесторов к проекту.

Стоит добавить, что перспективы водородной экономики обсуждают на всех мировых энергоплощадках. В теории, все топливо, которое сегодня сжигают с целью получения энергии, можно заменить водородом. Современные технологии позволяют производить водород без выбросов СО2, из воды и электричества. Очень важно и то, что энергию в форме водорода можно хранить гораздо дольше, чем в батареях. В случае возникновения необходимости, водород можно преобразовать в электричество или использовать вместо ископаемого топлива.